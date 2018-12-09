كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - اتفرج..اشياء تقوم بها تعكس شخصيتك





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يوضح اشياء يحكم عليك الاشخاص من خلالها. 1_ قضم الاظافر الشخص الذي يقضم اظافره يكون شديد التوتر والعصبية 2_ الحذاء يمكن الحكم علي الشخص من خلال حاله حذائه وثمنه 3_ الالتزام بالمواعيد فالتأخر عن موعدك يعطي عنك انطباعا سيئا 4_ المصافحة القويه تعكس الشخصيه القويه والثقه العاليه بالنفس 5_ المصافحة الضعيفة تعني اتجاه هذا الشخص للطرق السهله اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

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