كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - رسميا .. مؤتمر عام لاصحاب المعاشات لمدة 3 ايام صباح اليوم

أصحاب المعاشات

رسميا .. مؤتمر عام لاصحاب المعاشات لمدة 3 ايام صباح اليوم

رسميا .. مؤتمر عام لاصحاب المعاشات لمدة 3 ايام صباح اليوم

رسميا .. مؤتمر عام لاصحاب المعاشات لمدة 3 ايام صباح اليوم

ينظم اتحاد أصحاب المعاشات العرب التابع للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، اليوم الأحد ولمدة 3 أيام، مؤتمره العام حول حقوق وضمانات أصحاب المعاشات، بمشاركة 14 منظمة عربية عضو فى الاتحاد، ويرأس المؤتمر عبد المنعم العزالى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات فى مصر ونائب رئيس اتحاد العمال سابقا والرئيس الأسبق لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب وذلك بالجامعة العمالية بمدينة نصر.

وسيناقش المؤتمرعددا من التقارير المتعلقة بأنظمة المعاشات والضمان الاجتماعى بالدول العربية وسبل تطبيقها كما سيتم وضع آلية لتوحيد هذه الأنظمة فى ضوء الاتفاقيات التى أقرتها منظمة العمل العربية وإنشاء قاعدة بيانات بأصحاب المعاشات بالدول العربية.

وقال عبد القادر العجمى، أمين صندوق اتحاد اصحاب المعاشات فى مصر، وفق بيان لاتحاد العمال، إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تلقت مشروع قانون الاتحاد المصرى الذى يضم 57 مادة تهدف إلى تطوير قواعد صرف المعاشات والمعمول بها الأن منذ عام 1959 على أن يتم زيادتها تلقائيا دون اللجوء إلى إصدار قانون سنويا.

وأضاف العجمى أن المشروع رحب به المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب، حيث يقوم المشروع على وضع قواعد اشتراك أصحاب المعاشات فى عضوية الاتحاد المصرى وإنشاء لجان فرعية له على المستويين المهنى والجغرافى وتضم اللجنة 100 عضو على الأقل.