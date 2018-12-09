كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - إصابة 15 شخصا فى انقلاب أتوبيس ركاب بالشرقية

أصيب 15شخصا، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، إثر انقلاب أتوبيس ركاب يستقلونه بطريق "الجوسق – شبرا" بدائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب أتوبيس ركاب بطريق "الجوسق – شبرا" بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 15شخص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.