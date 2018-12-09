كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لتسجل الورقة الخضراء نحو 17.8624 جنيهًا للشراء، و17.9564 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي نحو 20.1595 جنيهًا للشراء، و20.2674 جنيهًا للبيع، والجنيه الإسترليني بلغ نحو 22.8460 جنيهًا للشراء و22.9680 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.8802 جنيهًا للشراء و15.7734 جنيهًا للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8604 جنيهًا للشراء و15.7734 جنيهًا للبيع.