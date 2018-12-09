كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - السيسي يلتقط الصور التذكارية مع ضيوف منتدى أفريقيا

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي الصور التذكارية مع رؤساء وكبار ضيوف منتدى أفريقيا 2018.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا اليوم، الأحد، منتدى أفريقيا 2018، حيث تشهد فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، انطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية المشتركة بين الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص، وإقرار محفزات تنموية جديدة تتلاءم مع التوجه الاستراتيجي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأفريقي ودعم سياسة التنويع الاقتصادي، وذلك في منصة تفاعلية يجتمع فيها ممثلو الحكومات الأفريقية، وقيادات القطاع الخاص لبحث وتبادل الآراء والأفكار بشأن تحسين بيئة التجارة والأعمال، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الاستثمار في كافة القطاعات الاستراتيجية "كالطاقة، والتجارة، والسياحة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمشاريع الناشئة"، تمهيدًا لإعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لصياغة رؤية تكاملية تتسق مع مبادئ الملكية الأفريقية والحلول الأفريقية لمشكلات القارة.

وشارك الرئيس السيسي في جلسة «شباب رواد الأعمال بأفريقيا»، المعنية بدعم قدرات شباب أفريقيا في مجال تنمية ريادة الأعمال والابتكار، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة تضمن رؤية مصر تجاه دعم وتمكين الشباب.

كما شارك في الجلسة الرئيس الرواندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام منظمة الكوميسا، ولفيف من كبار رجال الأعمال بالقارة السمراء، ورؤساء عدد من كبرى الشركات العاملة في أفريقيا.