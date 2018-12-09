كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - ضبط مؤذن مسجد متلبسًا بالخيانة الزوجية – فيديو

تعرض سكان الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء المغربية، لصدمة بسبب اعتقال الشرطة لمؤذن المسجد، متلبسا بإقامة علاقة غير شرعية مع امرأة غريبة في منزل الزوجية.

وحسب شهادة بعض سكان الحي، فإن القبض على المؤذن جرى بمبادرة من زوجته التي قامت بمراقبته و التبليغ عنه، بعد أن علمت باستدعائه لنساء إلى منزل الزوجية بشكل متكرر.

وعبر السكان عن استغرابهم من سلوكيات المؤذن، حيث اتهمه البعض بتعاطي الحشيش وشرب الخمر.