كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 11:06 صباحاً - تعرف علي سر الـ16 مليون دولار المطلوبة من شاكيرا

أزمة كبيرة تواجهها المغنية الشهيرة شاكيرا، ربما تنال من صيتها الفني حول العالم، بعد توجيه اتهامات ثقيلة لها في إسبانيا، في وقائع تتشابه مع ما تعرض له مشاهير آخرين في عالم كرة القدم ككريستيانو رونالد وليونيل ميسي، وفق ما ذكرت صحيقة ديلي تايمز.

ومن المقرر أن يقدم الادعاء الاسباني شكوى أمام المحكمة ضد المغنية شاكيرا بتهمة التهرب من الضرائب التي تبلغ قيمتها 14.5 مليون يورو (16.5 مليون دولار) وهو ما ينفيه محامو الدفاع عن النجمة.

وقالت صحيفة "إل باييس" اليومية الإسبانية، إن المدعين أخبروا محامي المغنية الكولومبية الحائزة على جوائز عالمية عدة، أنه بعد التحقيق في القضية ، لن يقوموا بإسقاط الضرائب ، مما يعني أنهم سوف يقدمون شكوى في المحكمة في الأيام القادمة بتهمة التزوير الضريبي.

ويشتبه في أن شاكيرا لم تدفع ضرائب في إسبانيا رغم كونها مقيمة بها بين عامي 2011 و 2014 .

وعاشت شاكيرا في إسبانيا لإرتباطها منذ عام 2011 مع اللاعب جيرار بيكيه ، المدافع في نادي برشلونة ، والتي أنجبت منه ولدين، ونقلت المغنية البالغة من العمر41 سنة إقامتها الرسمية إلى إسبانيا في عام 2015، بعد أن كانت تتنقل بينها وبين جزر البهاما.

وتعد شاكيرا واحدة من أكبر النجوم من أمريكا اللاتينية ، وسجلت أغاني عالمية كبرى أغاني مثل Can't Remember to Forget You و Whenever.