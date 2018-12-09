الشعر الرمادي بطل 2019.. وهذه الأفكار ستشجعك على اعتماده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدنا هذا العام العديد من الأفكار الجريئة فيما يتعلق بصيحات الشعر وخاصة الألوان، إذ تميزت موضة ألوان الشعر هذا العام بدرجات زاهية نابضة بالحياة حتى في موسم الشتاء.

ومن بين مختلف الألوان والدرجات، كشف خبراء الشعر عن بطل جديد يسيطر على موضة ألوان هذا الموسم، وهو الرمادي.

قد تتعجبين، ولكن هذه الدرجة تثير جنون الكثيرات وفي حين أننا عادة ما نهرب من اللون الأبيض أو الرمادي الذي يظهر في الشعر، تلجأ الكثيرات إليه للحصول على إطلالة عصرية وجذابة، وإذا كنتِ لستِ مقتنعة بذلك فتلك المجموعة من الأفكار قد تغير رأيكِ بشأن اللون الرمادي للشعر.

قصّة بوب عصرية باللون الرمادي

يبدو الرمادي جذابًا في مختلف قصّات الشعر، ويمكنك اختياره بدرجة مائلة إلى الأزرق إلى حد ما مثل تلك الواضحة في الصورة، وكما ترين يبدو مثاليًا لقصّة البوب القصيرة مع اعتماد خصلات ويفي عصرية.

رمادي مائل إلى الثلجي

في حين أنك قد تهلعين عند رؤية خصلة واحدة بيضاء، اختارت تلك الفتاة رمادي فاتح مائل إلى الأبيض الثلجي لتزيين شعرها الطويل.

أومبري عميق

لا زال الأومبري رائجًا للغاية فيما يتعلق بتقنيات صبغ الشعر، وبدلًا من الألوان التقليدية مثل البني مع الأشقر، جربي إضافة بعض الخصلات بلون رمادي عميق إلى شعرك الأسود، وسترين النتيجة.

ذو لمسة من الأرجواني

درجة مميزة جدًا من الرمادي تتميز بلمسة من الأرجواني، وعلى عكس ما تعتقدين، فذلك اللون يبدو جميلًا على السمراوات، لذا لا تترددي في اعتماده إذا كانت بشرتك سمراء.