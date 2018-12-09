سارة الودعاني تثير الجدل مجددا بـ"خلع الحجاب".. والجمهور يسخر منها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت خبيرة التجميل السعودية، ونجمة التواصل الاجتماعي سارة الودعاني، لإثارة الجدل من جديد بعد غياب في الآونة الأخيرة عقب زواجها في الشهور الأولى من العام الجاري، وكانت هذه المرة بـ"خلع الحجاب".

البداية كانت بنشر الودعاني صورتها عبر حسابها على "سناب شات"، تظهر فيها وهي تلتقط لنفسها صورة وهي أمام مرآة من دون حجابها الذي اعتادت الظهور به.

ورغم حذف الودعاني للصورة سريعًا من حسابها عقب إثارة الجدل، وتجاهل التعليق عليها، إلا أن ذلك لم يمنع النشطاء من تداولها والهجوم عليها تارة، والسخرية منها تارة أخرى، حتى وصل الأمر لترند على التواصل.

وأبدت إحدى الناشطات استيائها من صورة الودعاني دون حجاب بقولها: "ياليييتني ما شفت صورة ساره الودعاني بدون حجاب".

واتفقت معها أخرى وعلقت: "‏انصدمت من شكل ساره الودعاني بدون حجاب صراحة ما اتعودت".

فيما عبرت أخرى عن رضاها عن ظهور الودعاني وقالت: "‏سارة الودعاني حلوة بدون حجاب".

بينما استنكر آخرون الضجة الحاصلة على حجاب الودعاني، ورجح البعض أن ظهورها بهذا الشكل كان عن طريق نشر الصورة بالخطأ مستشهدين بحذفها سريعًا، كما طالب البعض بالتحلي بالأخلاق وستر عيوب الناس.

يذكر أن سارة الودعاني تحظى بمتابعة وشهرة كبيرتين على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد نجاحها في فن المكياج السينمائي ومشاركتها في فعاليات متنوعة به.

وكان آخر جدل أثارته عقب نشر فيديو لها وهي تتحدث عن رغبتها في الخروج لشراء بعض الملابس الداخلية الخاصة بعد الزواج.