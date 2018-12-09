حركة القمر العملاق والتواريخ المُهمّة في 2019

بيروت ـ جاكلين عقيقي
يُعدّ القمر العملاق قمرا جديدا أو مكتملا في أقرب مسافة له من الكرة الأرضية، وبالتالي تأثيراته أشد وطأة من أطوار القمر الأخرى، وتكون الطبيعة قاسية من أمطار جارفة وعواصف ثلجية وغيرها وفياضانات وزلازل وانهيارات ترابية وثلجية أو براكين وتسونامي أو نيران أو عنف وثورات وحروب.
تتضاعف هذه التأثيرات حين يتزامن القمر العملاق مع كسوف أو خسوف أو أي موقع فلكي آخر.
تواريخ القمر العملاق لعام 2019:
21 كانون الثاني (يناير) (خسوف) - 19 شباط (فبراير) - 21 آذار (مارس) - 1 آب (أغسطس) - 30 آب (أغسطس) - 28 أيلول (سبتمبر)
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