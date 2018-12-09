أسماء عبدالله  تُبدع أزياء جديدة "شقاوة هانم" تناسب شتاء 2019

كشفت مصممة الأزياء أسماء عبد الله عن تصميمها لمجموعة جديدة من أزياء الشتاء لعام 2019.

وقالت لـ " لايف ستايل " أن "شقاوة هوانم" اسم أطلقته على كولكشن 2018- 2019، أنا لا احب التفكير مثل غيري، دائما

افكر عكس الاتجاه سواء في أسلوب التصميم أو الخامات.

معظم المصممين أو المصنعين بيشتغلوا في أنواع محدودة من الأصواف والتريكو، أنا اشتغلت بخامات خريفية تناسب

الصيف والشتاء، وصممت للمرأة الممتلئة الأزياء التي تكمل أناقتها، سواء شال أو فيست الأصواف دمجتها مع السمر ميلتون

وهي خامة من مشتقات الأقطان ولكن بسماكة الشتاء.

و جازفت بإضافة شغل يدوي مع الصوف ودمجت الجينز معه وكان ناجح جدا لأنه غريب وشيك ورجعت خامة من الخامات

القديمة جدا التي كانت تصمم في فساتين الأربعينات وهى الكريب جرجيت ودمجتها مع القطيفة أنا احب أطور من الخامات

لأنها هي التي تضيف جودة للتصميم .

وعندما قررت الألوان بعدت تماما عن الألوان الشتوية واستخدمت الاوف وايت والأحمر والموف الفاتح والكشمير

والرصاصي المائل للبياض وكانت هذه صدمة للمرأة الممتلئة وهي جراءة الألوان في فصل الشتاء وهذا التفكير يعتبر خارج

الصندوق تماما