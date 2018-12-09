كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 09:49 صباحاً - منة فضالى تطمئن جمهورها عليها بعد تدهور حالتها الصحية

كشفت الفنانة منة فضالى عن تدهور حالتها الصحية فى الفترة الأخيرة ، موجهة اللوم إلى الأشخاص المقربين منها والذين لم يطمئنوا عليها.

وكتبت فضالى عبر حسابها على انستجرام : " النهاردة أول يوم صوتي يبتدي يطلع وأقدر أتحرك، كنت بموت بقالي يومين حرارتي مبتنزلش، المهم الحمدلله إن الواحد كل شوية بيتأكد إنه صح إن مفيش حاجة اسمها عشرة وعيش وملح، أنا أعمل لغيري لكن غيري عمري ما حلاقيه جنبي إلا لو في مصلحة".

وأضافت: " المرض والموت نعمة من ربنا بيكشفلنا كل شوية ناس متستهلش حتى تبص في وشهم، قليلين قوي اللي اهتمو يسألو عليا وعلى صحتي لكن آل ١٠٠٠٠٠ اللي عندي واللي ملهومش أي لازمة غير انهم يتفرجو عليا وفالحين بس يقولولي واو إيه الجمال ده إيه الطعامة والشياكة دي ناس منافقة كذابة حتعيشو وتموتو كده،

وتابعت :" الحمد لله إني مش زيكم ولا حكون لأني بكل بساطة بحب الكل وبحب الخير للناس كلها، ومش حتغير بس مع اللي يستاهل وربنا كبير والدنيا عيشة وقتية الدوام لله".