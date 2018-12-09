كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 09:49 صباحاً - أتلانتا يونايتد يُتوج بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم

أتلانتا يونايتد

تُوج أتلانتا يونايتد، بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، بفوزه بهدفين دون رد، على بورتلاند تيمبرز، في النهائي.

وجاء هدفا اللقاء الذي أقيم مساء السبت بالتوقيت المحلي، من خلال الفنزويلي جوزيف مارتينيز في الدقيقة 39، والأرجنتيني فرانكو إسكوبار في الدقيقة 54.

واستطاع أتلانتا، في عامه الثاني فقط في المسابقة، أن يتوج باللقب قبل رحيل مدربه الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو، الذي تشير تقارير صحفية إلى أنه سيتولى تدريب منتخب المكسيك.

وأقيم اللقاء على ملعب "مرسيدس بنز"، في أتلانتا أمام 73 ألفا و19 شخصا.