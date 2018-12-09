كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 09:49 صباحاً - كروز أزول يبلغ نهائي مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي

كروز أزول

تأهل كروز أزول، إلى نهائي الدور الفاصل لتحديد بطل مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي لكرة القدم (أبرتورا 2018) بعد فوزه على ضيفه مونتيري، بهدف نظيف في إياب نصف النهائي.

وبعدما أهدر كروز أزول، ركلة جزاء، سجل الأرجنتيني ميلتون كاراليو في الدقيقة 55 الهدف الوحيد في المباراة، ليتأهل أصحاب الأرض لنهائي الدوري.

ورغم أن مونتيري كان قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، تأهل كروز أزول لبلوغه الدور الفاصل في صدارة ترتيب الفرق الـ 8 الأولى بالدوري، بينما كان مونتيري خامسا.

ويسعى كروز أزول للفوز باللقب الذي يغيب عن خزائنه منذ عام 1997.

وسيخوض كروز أزول، النهائي أمام الفائز بمواجهة نصف النهائي الأخرى بين أمريكا وبوماس أونام، اليوم في مباراة الإياب، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل (1-1).