كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 09:49 صباحاً - الرى: تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية بـ1.8 مليار جنيه

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أنها تقوم بتنفيذ العديد من مشروعات الحماية من إخطار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر بهدف تقليل المخاطر وحماية الأرواح والاستثمارات والممتلكات والآثار التاريخية وخاصة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 1.8 مليار جنيه تغطى سواحل مصر الشمالية.

وتشمل المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة ثمانية مشروعات متضمنة إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربى والرصيف البحرى (مرحلة أولى).

كما تقوم الوزارة باستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربى والرصيف البحرى (مرحلة أولى) وحماية منطقة السقالات كمرحلة أولى، ومرحلة ثانية لتدعيم الحائط الغربى برشيد وكذلك تدعيم وإعادة تأهيل الحماية أمام منطقة طابية العبد وتدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية، فضلا عن تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباى.

وبالنسبة للمشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ فإنها تمثل ثلاثة مشروعات عبارة عن حماية مصب مصرف الغربية الرئيسى (كوتشنر)، وحماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون شرق الروؤس (مرحلة أولى)، فضلا عن حماية سواحل متفرقة بالتغذية بالرمال بمنطقة شرق الرؤوس شرق مصرف كوتشنر.

أما المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظات بورسعيد ودمياط وتبلغ 11 مشروعا، ولها أهمية كبيرة تتمثل فى استكمال الحماية للشريط الساحلى أمام بحيرة الملاحة (مرحلة اولى)، وحماية وتكريك بوغازى بحيرة المنزلة (مرحلة أولى)، واستكمال تكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة (الجزء الجنوبى) ( ك 3.5- ك 7.3)، وأيضا استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة (الجزء الشمالى) (ك 0 - ك 3.5)، وتكريك المنطقة جنوب غرب بوغاز مثلث الديبة، واستكمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط (مرحلة ثانية) وحماية المنطقة غرب اللسان ( الحواجز 6-7-8).

وتتضمن المشروعات حماية المنطقه غرب اللسان ( الحواجز 3-4-5) وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة بالإضافة إلى حماية وتدعيم الحائط البحرى بالمنطقه غرب لسان رأس البر، وحماية بوغاز الجميل القديم (1)انشاء عدد 2 لسان بحرى - المنزله مرحله ثانيه، فضلا عن تطهير قنوات ( الصفاره - الرطمه- البط ) بمنطقة بوغاز مثلث الديبة

وبالنسبة للمشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة مرسى مطروح وهى عبارة عن مشروع حماية شواطئ منطقة شاطئ الابيض، ومشروع حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح

وفى إطار تكليفات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اتخذت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ العديد من الإجراءات اللازمة لرفع درجة الإستعداد القصوى ومجابهة حالات الطوارئ علىمستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الادارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة وذلك من خلال غرف عمليات علىمستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والاحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات (مركزية) بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أيإشارة أن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الاجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة. ويتم التنسيق والتواصل أول بأول بين السادة مديرى العموم و رؤساء الإدارات المركزية مع المتابعة الجيدةوالإبلاغ فوراً بأى ملاحظات أو مشكلات أن وجدت، فضلا عن إعداد سيناريوهات مسبقة للتحرك الفورى والسريع للمعدات والأفراد بالتزامن مع حدوث أى طارئ .

وفى ذات السياق يقوم صناع القرار بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة بما يتم أولاً بأول لتحسين مستوى جودة الأداء وخاصة خلال هذه الفترة والمضى قدما فى متابعة وتقييمسير العمل بمختلف أجهزة وادارات الهيئة بسواحل الجمهورية.

وفى إطار تعزيز امكانات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية المناطق المنخفضة وخاصة بمحافظة كفر الشيخ. فقد تم عمل مشروع حماية المناطق المنخفضة من خلال مشروع التكيف مع التغيرات المناخية GEFوالممول من صندوق المناخ الأخضر حيث تم عمل 3 مشروعات تجريبية بالمحافظة بإجمالى طول 7 كيلومتر تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل حيث تم تنفيذ حماية (1) كيلومتر بإجمالى تكلفة 4 مليون جنية فى عام 2016وتنفيذ حماية (6) كيلومتر بإجمالى تكلفة 20 مليون جنيه فى عام 2017.

الجدير بالذكر بأن الحكومة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والرى متمثلة فى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتانهرالنيل والذى تم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر تبلغ نحو 31,5 مليون دولار، وتعد أكبر منحة حصلت عليها مصر فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، كثمرة لجهود وزارة الموارد المائية والرى ووزارةالبيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى مع الأمم المتحدة للاستفادة من آليات التمويل الدولية المتاحة لدعم الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

حيث يهدف المشروع إلى الحد من آثار الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات تشمل ( بوسعيد – دمياط – الدقهليه – كفر الشيخ – البحيرة) بسبب ارتفاع منسوب البحر والظواهر الجوية الحادةوالتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضه الحرجه بإجمالى طول يصل إلى حوالى 70 كم، حيث سيتم البدء بتنفيذ هذا المشروع بمحافظة كفر الشيخ كأولوية أولى لوجود مناطق منخفضة بها وسيبلغ إجمالى الأطوال التيسيتم عمل الحماية لها 27 كيلومتر من إجمالى 70 كيلو متر موزعة على خمس محافظات مقرر حمايتها من إخطار ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية مع وضع نظام رصد وطنى وانذار مبكر مرتبط بعواملالتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى من خلال المسؤوليات الملقاه على عاتقها بذل كل الجهود الممكنة لتقليل إخطار وتأثيرات التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية من خلال تنفيء حزمة من أعمال الحماية ضمنخطط عاجلة ومتوسطة وطويلة الاجل بما يتيح التعامل مع تلك المخاطر.