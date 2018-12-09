كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 09:49 صباحاً - 5 فرق تشارك في الدوري العماني للطائرة

الدوري العماني للطائرة

تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات الدوري العام للكرة الطائرة بسلطنة عمان، بمشاركة 5 فرق فقط.

والفرق التي ستشارك في الموسم الحالي هي السلام (حامل اللقب) وصحار (الوصيف) والسيب الذي حل ثالثا في الموسم الماضي، بالإضافة للصاعدين حديثا الكامل والوافي، وقريات.

ورغم قلة عدد الأندية المشاركة في الدوري العماني للكرة الطائرة إلا أن المنتخب العماني قدم مستوى جيد في البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت في مصر وحقق المركز الثالث.

وتفتتح البطولة بمواجهة صحار وقريات، بصالة المجمع الرياضي بصحار في تمام الساعة الرابعة مساء، على أن تقام بعد تلك المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء، مباراة الكامل والوافي مع السيب، فيما ينتظر السلام للجولة الثانية لبدء مشواره في البطولة أمام الكامل والوافي.

وسوف يختلف نظام البطولة في الموسم الجديد بسبب قلة عدد المشاركين، حيث قرر الاتحاد زيادة عدد المباريات للأندية المشاركة بحيث تصل إلى 40 مباراة، والتي ستقام على ملاعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والمجمع الشبابي بصحار.

ويقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الأندية المشاركة تُلعب من خلاله 20 مباراة، ويتم ترتيب الأندية في هذا الدور من الأول إلى الخامس، فيما تلعب الأدوار النهائية بنظام الدوري من دورين بين الأندية ذات الترتيب من الأول إلى الرابع، ويعاد ترتيبهم من الأول إلى الرابع.