كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 09:49 صباحاً - الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 19

شبين الكوم 14 18

طنطا 13 19

دمنهور 14 18

الإسكندرية 14 18

بلطيم 13 19

مطروح 12 19

السلوم 09 20

سيوة 08 19

بورسعيد 13 19

دمياط 14 19

الزقازيق 14 18

الإسماعيلية 11 19

السويس 14 20

العريش 12 20

رفح 11 20

رأس سدر 15 20

نخل 04 18

نويبع 15 24

طابا 13 21

كاترين 03 15

الطور 11 22

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 13 22

مرسى علم 14 22

الفيوم 12 18

بنى سويف 12 18

المنيا 07 18

أسيوط 08 19

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 10 21

أسوان 12 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 11 20

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 31

المدينة 11 26

الرياض 14 25

المنامة 20 25

أبوظبى 20 28

الدوحة 20 26

الكويت 12 23

دمشق 05 14

بيروت 14 19

عمان 06 12

القدس 07 12

غزة 14 19

بغداد 10 20

مسقط 22 28

صنعاء 07 23

الخرطوم 15 30

طرابلس 14 20

تونس 11 19

الجزائر 06 17

الرباط 10 18

نواكشوط 17 32

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03- 04

اسطنبول 04 08

اسلام اباد 06 20

نيودلهى 10 24

جاكرتا 24 32

بكين 06- 01-

كوالامبور 24 31

طوكيو 04 10

أثينا 05 12

روما 06 16

باريس 06 10

مدريد 02 11

برلين 06 10

لندن 06 11

مونتريال 10- 06-

موسكو 07- 02-

نيويورك 01- 04

واشنطن 01- 02