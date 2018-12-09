كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 09:49 صباحاً - واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية باليمن

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الأحد، إن "أمريكا تشجع حكومة اليمن والحوثيين على التواصل الكامل في محادثات السويد".

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج تيموثي ليندركينغ خلال مؤتمر صحفي في أبو ظبي أن "الولايات المتحدة ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية، يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن الإدارة الأمريكية تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.