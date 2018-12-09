كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 09:49 صباحاً - أحقاد "نيويورك تايمز" على محمد بن سلمان تظهر على الملأ.. اقرأ هذا التقرير

فى تقرير يفوح منه رائحة الحقد والكراهية ، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره للشرق الأوسط، استمر في التواصل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر المقبل.

وفي مقال بعنوان: "مغازلة جاريد كوشنر: كيف حصل السعوديون على صديق في البيت الأبيض"، كشفت الصحيفة بالوثائق، ونقلاً عن مسؤولين عن "العلاقة الخاصة" التي تجمع بين صهر ترامب وولي العهد السعودي.

وأكدت الصحيفة أن كبار المسؤولين الأمريكيين كانوا قلقين من البداية من علاقة كوشنر ببن سلمان، خاصة أنه ومنذ الأشهر الأولى لإدارة ترامب، أجرى محادثات خاصة غير رسمية مع ولي العهد السعودي.

وأكدت مدعمة بوثائق، أن "بن سلمان، ومنذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية يحاول أن يخطب ود الإدارة الأمريكية الجديدة، وذلك عبر عدة طرق وفي مقدمتها إسرائيل، باعتبارها بوابة لتحقيق مساعي الرياض بعلاقة ممتازة مع البيت الأبيض".

ونقلت عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين سابقين، لم تكشف عن هويتهم، أن "افتقار كوشنر إلى الخبرة السياسية، قد جعله عرضة للتلاعب السعودي".

ولفتت إلى أنه في محاولة لضبط الأمور داخل في البيت الأبيض وفرض إجراءات تنص على عدم التواصل مع مسؤولين أجانب، ولكن حتى مع القيود المفروضة، ظل كوشنر (37 عاماً) والأمير محمد (33 عاماً) يدردشان مطولاً، وفقاً لثلاثة مسؤولين سابقين في البيت الأبيض، الذين أكدوا اتصالات متكررة بين الرجلين عبر مكالمات هاتفية وتواصل في رسائل نصية.

وأكدت الصحيفة أن كوشنر استمر في التواصل مع بن سلمان حتى بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الشهر الماضي، وفق ما أكده اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين، أنه "كلما ازدادت الضغوطات الدولية على ولي العهد السعودي بسبب قضية اغتيال خاشقجي، ومع إشارة تقارير الاستخبارات الأمريكية إلى تورطه بشكل مباشر في قتل خاشقجي، أصبح كوشنر أهم مدافع عن الأمير داخل البيت الأبيض".

ووصفت الصحيفة علاقة كوشنر ببن سلمان، لا سيما لحظة الأزمة بأنها "رابطة فريدة، ساعدت في جذب الرئيس ترامب إلى أحضان المملكة العربية السعودية، كواحد من أهم حلفائها الدوليين".