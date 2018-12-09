كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 09:49 صباحاً - حقيقة إلغاء منصب وكيل وزارة التعليم بالمحافظات

كتب : محمود الشريف

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على لسان الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، حول تفكير الوزارة في إلغاء منصب وكيل الوزارة بداية من يناير 2019 بالمحافظات، وإسناد المهام للمحافظين، لسرعة تدفق البيانات والمعلومات واتخاذ القرار.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا الأمر عاري تماماً من الصحة، مؤكدة أن نائب الوزير لم يدلي بمثل هذه التصريحات.

وطالب أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، تحري الدقة فيما ينشر وعدم الإنسياق وراء الشائعات والأكاذيب، والاعتماد في المعلومة على مصادرها الرسمية فقط، لعدم إثارة الرأي العام، وخلق حالة من البلبلة التي قد تضر بسير العملية التعليمية.