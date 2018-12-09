كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 08:06 صباحاً - محافظ الشرقية يوجه رسالة للشباب-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رسالة للشباب مفادها :"الوظيفة بالقطاع الخاص هى المستقبل، وبالشباب تحيا مصر".

وأشار "غراب"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن ملتقى توظيف الشباب بمدينة العاشر من رمضان الذي نظمته وزارة القوى العاملة، شهد إقبال كبير من الشباب.

وأكد أنهم يسعون لتوفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع أصحاب الشركات بالمحافظة، لافتا أن تلك الملتقيات تساهم في توفير قاعدة بيانات عن الشباب، مضيفا أن هناك استجابة من كل الجهات في توفير فرص عمل للشباب، موجهًا