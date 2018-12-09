بريانكا شوبرا تلفت الأنظار بفستان مِن مجموعة "إيلي صعب"

لم ينسَ العالم بعدُ زفافهما الأسطوري الذي امتدّ على مدى 3 أيام وتألّقت فيه بريانكا شوبرا بأزياء هندية تقليدية وبفستان زفاف أبيض ساحر من تصميم رالف لورين، لكن يبدو أن الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس قاما بإرجاء شهر عسلهما لحضور عدد من المناسبات.

وخطفت بريانكا الأنظار في أجدد إطلالة للثنائي، بفستان طويل من مجموعة "إيلي صعب" ويبلغ سعره 4370 دولارا مع حزام أسود ثمنه 300 دولار.

وتميّز الفستان بالترتر بألوان الأحمر، الأخضر، الأزرق، والأصفر، إضافة إلى قصة الصدر المنخفضة، ونسّقت الإطلالة مع كلاتش أسود وذهبي من مجموعة جيمي شو، وأساور كبيرة باللونين الأحمر والأبيض، أما من الناحية الجمالية فاختارت شوبرا تسريحة الشعر المرفوع بالكامل، مع الشفاه باللون الأحمر.