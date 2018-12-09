كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:52 صباحاً - شركة اتصالات سعودية تستعين بالحمير لتشغيل برجها-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن وقوع أمر غريب من نوعه، حيث اضطرت شركة اتصالات للهواتف المحمولة بمحافظة الليث في منطقة مكة المكرمة، للاستعانة بالدواب لنقل الوقود وتشغيل مولدات الكهرباء لبرج قرية أثرار نتيجة جرف السيول للطرق المودية إليها.

واضطرت الشركة لاتخاذ هذا الإجراء، بعد انقطاع الاتصالات والطرق المودية إلى القرية والأبراج لأكثر من 10 أيام، ما تسبب بانطفاء المولدات الكهربائية لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

واستغرب عدد من أهالي مركز الرهوة هذا الصمت من الشركة المشغلة للاتصالات، وكذلك تجاهل الجهة المتعهدة للطرق لمعاناة السكان، الذين تقطعت بهم السبل للوصول إلى منازلهم.