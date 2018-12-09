كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:52 صباحاً - توفيق عكاشة: "مكنتش بصرف رواتب للعاملين بالفراعين"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه أكثر شخص وقع عليه الضرر في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاتع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه تم إيقاف قناته الفراعين، والتي تتخطى ممتلكاتها 35 مليون جنيه، مؤكدا أن عملية اطلاق قناة الفراعين لم تكن مكتملة، لذلك فشلت اقتصاديًا، ولكنها حققت نجاح إعلامي غير عادي.

وأضاف أنه كان لا يصرف رواتب العاملين بالقناة إلا كل 3 شهور عندما كان رئيسا لقناة الفراعين، وأخر فترة لم يحصل العاملين على راتب نهائيا.

وتابع: "لما قعدت فالبيت محدش سأل عني رغم أني كنت أعمل لمصلحة البلد، وحاليا موجود لمصلحة البلد".