كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:52 صباحاً - سيتم طرح "توك توك" جديد في مصر.. (شيك اوي)-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قالت نجلاء سامي، نقيب سائقي الـ"توك توك"، إنه سيتم طرح "توك توك" جديد في مصر.

وأضافت خلال حديثها لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد علي، أن التوك توك الجديد سيكون حاصلا على التصاريح والتراخيص من إحدى الشركات التجارية.

وأوضحت : "النوع الجديد شيك أوي، ومنظره الحضاري حلو جدا"، مؤكدة أن سعر النوع الجديد سيصل إلى 42 ألف جنيه، ويمكن شرائه بالتقسيط، وفيه خاصية جديدة للإنذار ضد السرقات.