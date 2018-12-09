كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:52 صباحاً - "علاج الإدمان": يتم إضافة سم الفئران للأستروكس ليصبح مفعوله أقوى

كتبت : شيرين عصملي

قالت الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن مركبات الأستروكس لم تكن ممنوعة سابقًا لذلك فلم يكن هناك ملاحقة لمتعاطيه.

وأضافت، خلال حديثها لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أما الآن فالوضع أصبح مختلفا بعد وضع هذه المركبات على قائمة المحظورات وجدول المخدرات.

وأكدت أن هذا المخدر يتم إضافة مبيدات حشرية وسم فئران عليه ليعطي المفعول القوي، وهذا المخدر يصيب متعاطيه بأمراض نفسية إن لم يؤدِ إلى الوفاة، لافتة أن كثيرا من متعاطي الأستروكس يلقون حتفهم بسبب هذا المخدر.