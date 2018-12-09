كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:52 صباحاً - "الآثار" عن الفيلم الإباحي بالأهرامات: "مفبرك"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للاَثار، أن الفيلم الإباحي بمنطقة الأهرامات «فوتو شوب» دون نقاش أو جدال.

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الشمس لم تشرق أبدًا من الناحية الغربية في مصر كما هو موضح في الفيديو الأمر الذي يؤكد أن الفيديو «مفبرك».

وأكد أنه من الوارد تصوير الفيلم في غفلة ما على أحد الأهرامات الملكية الصغيرة، ولكن من المستحيل تصويره على أحد الأهرامات الثلاث الكبرى.

ولفت وزيري، إلى أنه تمت إحالة الواقعة برمتها للنائب العام والفيلم الذي تم تداوله.