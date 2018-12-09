كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:52 صباحاً - كشف أثري جديد في سقارة سيتم الإعلان عنه السبت المقبل

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للاَثار، : "بنوعد المصريين والعالم أجمع مش هيعدي شهر إلا وفيه حدث هام وكشف أثري جديد".

وأشار "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، إلى أن وزارة الاَثار أوفت بما وعدت به في عام 2018 من اكتشافات أثرية هائلة وضخمة.

ولفت إلى أن الاكتشافات الأخيرة أحدثت رواجًا وتنشيطًا في قطاع السياحة هذا العام، مؤكدا أن هناك كشفا أثريا مهما للغاية في سقارة سيتم الإعلان عنه السبت المقبل.