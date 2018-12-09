كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:52 صباحاً - دبلوماسية: وضع المرأة تطور كثيرا في القارة السمراء

كتبت : شيرين عصملي

قالت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن مصر لديها سيدات مؤهلات لتولي منصب وزيرة للخارجية، لافتة إلى أن الكفاءة هي الفيصل في تولي المناصب القيادية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، أن هناك عملية تطور تحدث في الفترة الحالية، ومن الممكن أن تتولي امرأة منصب وزيرة الخارجية في مصر قريبًا جدًا.

وأكدت أن المرأة تولت العديد من المناصب القيادية في القارة السمراء، ومنها وزارتا الدفاع والخارجية ورئاسة الجمهورية.