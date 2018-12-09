كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 06:52 صباحاً - بعد أزمة فستانها..رانيا يوسف تستفز منتقديها : شيلتوا عني ذنوب كتير

كتبت : انجي بيومي

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها في انتظار نتائج تحقيقات النائب العام بشأن واقعة فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، لافتًا إلى أنه من الناحية القانونية ليس من حق المحامي التنازل عن البلاغات التي قدمت ضدها، طالما وصل الأمر لسلطة النائب العام.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم عمرو أديب: "في نهاية الأزمة بشكر كل اللي وقفوا معايا واللى فهموا نيتي بجد، واللي شتموني شالوا من عليا ذنوب كتير أوي، والموقف عرفني ناس كتير على حقيقتها، وربنا اللي عالم بالنوايا والقلوب".

وعلقت رانيا يوسف، على سخرية المطربة السورية أصالة نصري من فستانها، قائلة: "عارفة إن نيتها سليمة وكانت بتهزر"، لافتة إلى أنها تدرك جيدًا أن أصالة لم تقصد الإساءة إليها.

وتابعت: "بحب أصالة وصوتها، وكإنسانة بحبها، وتجمع بيننا صداقة"، مشيرة إلى أنها أصبحت تمارس حياتها بشكل طبيعي، وأبناؤها أصبحوا لا يواجهون أي مشكلات في مدرستهم".