النوم لأكثر من 8 ساعات يسبب هذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

توصلت دراسة حديثة نشرتها مجلة القلب الأوروبي أن النوم أكثر من 8 ساعات في اليوم يرتبط بزيادة خطر الموت وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة أنه بالنظر إلى بيانات من 21 دولة، عبر سبع مناطق جغرافية، وجد فريق الباحثين أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من الحد الأعلى الموصى به، يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، مثل السكتات الدماغية أو فشل القلب، بالإضافة إلى الموت بنسبة تصل إلى 41%، بحسب موقع "سي إن إن" الأمريكي.

لكن أحد الأسباب المحتملة لذلك، هو أن الناس لديهم ظروف كامنة تجعلهم ينامون لفترة أطول، وهذا بدوره قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفيات، كما يشرح مؤلفو الدراسة.

كما تبين أن النوم لأقل من ست ساعات يزيد من هذه المخاطر بنسبة 9%، مقارنة بالأشخاص الذين ينامون لمدة ست إلى ثماني ساعات، ولكن هذه النتيجة لم تعتبر ذات دلالة إحصائية من قبل الفريق.

ووجد الفريق أنه مقابل كل 1000 شخص ينامون بالمدة الموصى بها -من ست إلى ثماني ساعات في الليلة- أصيب 7.8 بأمراض قلبية وعائية أو ماتوا كل عام، وارتفع هذا الرقم إلى 9.4 في الناس الذين ينامون ست ساعات أو أقل كل ليلة.