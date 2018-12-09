نجمات اخترن فساتين الكلوش في 2018 فمن ارتدته بشكل أفضل؟

نوال الزغبي بفساتين بورجوازي Labourjoisie اختارت النجمة أكثر من فستان كلوش من دار أزياء Labourjoisie لابورجوازي، اعتمدت على الكلوش المنفوش بخامات ثقيلة ولامعة، كـ الفستان الأسود بالأكمام الطويلة المستوحى من سماء الليل والنجوم، وعادةً ما تميل لهذا النوع من الفساتين على المسرح، لتبدو ملكة متوجة، كما أنه يناسب طولها ويمنحها أكثر اطلالة شبابية.

درة بفساتين ملكية من المعروف عن النجمة التونسية درة زروق حسن اختيارها للفساتين، وقد تألقت هذا العام بالكثير من الموديلات المختلفة، كانت الفساتين الكلوش أبرزها، كاطلالتها الاخيرة بمهرجان القاهرة، بفستان ملكي من زهير مراد Zuhair Murad ضيّق من الخصر، ومنسدل الأكتاف، وضيّق مع ثنية الكلوش التي أبرزت مفاتنها.

شيرين عبد الوهاب بالفساتين الكلوش المستوحاة من تصاميم السندريلا لطالما عبّرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن حبها للفساتين بتصاميم السندريلا، والتي تمنحها اطلالات أنثوية وناعمة، وكثيرًا ما تختارها النجمة شيرين بتصاميم قصيرة تمنحها طولًا مضاعفًا، أو بـ التصاميم الطويلة المنفوشة مع الكعب العالي، كالفستان باللون السماوي بخامة الشيفون مع حزام الخصر من دون أكمام.