نقشة النمر في أزياء عصرية ...خيارات أنيقة وإطلالات مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:31 صباحاً - نقشة النمر إحدى أبرز صيحات الموضة التي تابعناها في موسم خريف وشتاء 2018-2019، وقد سيطرت بشكل عام على مختلف تصاميم الأزياء والاكسسوارات، وشاهدناها بلونها الكلاسيكي الذي يجمع بين العسلي والأسود، وألوان أٌخرى جديدة ومبتكرة، وقد كانت هذه الصيحة المفضلة بالنسبة للكثيرات من النساء، ومن بينهنّ الفاشينيستات العربيات اللواتي نسّقن أجمل الاطلالات العصرية بنقشة النمر.



العنود بدر في اطلالة رائعة في نقشة النمر:



شاهدنا العنود بدر وقد تألقت في اطلالة مميزة، اعتمدت فيها بشكل أساسي على نقشة النمر التي اختارتها على فستان ماكسي، نسقت من فوقه توب باللون الأسود، وزينت خصرها بحزام من الجلد الأسود، وأكملت الاطلالة بحذاء كاحل باللون العسلي من “إيزابيل مارانت” Isabel Marant.





ناتالي فنج في لوك عصري في نقشة النمر:



اختارت ناتالي فنج "لوك" عصريًّا وشبابيًّا في نقشة النمر، التي اعتمدتها على جاكيت ذي طابع رياضي من “دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana نسقت معه فستانًا قصيرًا باللون الأسود، وحذاء كاحل من الجلد، وأكملت الاطلالة بأقراط ونظارات شمسية باللون الأحمر.





ديما الأسدي أنيقة في فستان بنقشة النمر:



أما ديما الأسدي فقد اختارت نقشة النمر باللونين الأسود والأبيض على فستان ناعم من الحرير من “اليساندرا ريتش” Alessandra Rich، نسقت معه شنطة يد من “موسكينو” Moschino وحذاءً بكعب عالٍ مزينًا باكسسوار من الكريستال.





لانا الساحلي في لوك خريفي في نقشة النمر:



لانا الساحلي اختارت نقشة النمر بلونها الكلاسيكي على تنورة بتصميم مميز، ضيّقة ولها شقّ عند الساق، وتزينها أزرار معدنية ذهبية، وقد أكملت اللوك ببلوزة من الصوف باللون البيج واختارت ماكياجًا قويًّا ولاسيّما لون الشفاه الذي اعتمدته باللون الأحمر.



اطلالات مميزة اعتمدتها الفاشينيستات العربيات في نقشة النمر، شاهدي الصور واستوحي منهنّ أفكارًا لاطلالاتكِ في هذه الصيحة.

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