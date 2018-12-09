10 أفكار أزياء لسهرات نهاية العام من النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:31 صباحاً - اقترب موعد احتفالات نهاية العام، والكثيرات من النساء يحضّرن لهذه المناسبات، ويعملن جاهداتٍ لاختيار اطلالات مميزة يودّعنَ بها العام الحالي، ويستقبلن العام الجديد، ولهذا فقد اخترنا اليوم اطلالات 10 نجمات عربيات لفتتنا مؤخرًا، ومن الممكن أن تكون مثالية لتستوحي منها أفكارًا لاطلالاتكِ لحفلات نهاية العام، وإليكِ بعض الأمثلة.



تألقي بفستان أسود قصير بأسلوي نادين نجيم:



شاهدنا نادين نجيم مؤخرًا، وقد اختارت فستان سهرة قصيرًا بقماش براق باللون الأسود لإحدى المناسبات، وليس هنالك خيار أفضل من اللون الأسود لتتألقي به في سهرات نهاية العام، ولهذا ننصحكِ أن تستوحي من اطلالة نادين وطريقة تنسيقها للفستان مع حذاء أنيق بكعب عالٍ.





الترتر البراق لسهرات نهاية العام بأسلوب درة زروق:



من المعروف عن الترتر أنه أحد الأقمشة الأكثر انتشارًا لحفلات نهاية العام، حيث إنها توحي بالعصرية والحيوية والأناقة في آنٍ واحد، ولتحصلي على اطلالة لافتة بدوركِ استوحي من درة زروق في فستانها الملون من الترتر، الذي نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود.





استقبلي العام الجديد بالأبيض بأسلوب سيرين عبد النور:



ولكل اللواتي يرغبن باستقبال العام الجديد باللون الأبيض، أنصحهنّ أن يستوحوا من اطلالة سيرين عبد النور في البدلة البيضاء التي اختارتها مؤخرًا من “زهير مراد” Zuhair Murad حيث إنه خيار عصري وأنيق، والأهم من كل ذلك أنه مختلف ومبتكر.



الذهبي أفضل خيارات السهرات، استوحي من نسرين طافش:



أما في حال رغبتِ أن تحتفلي باللون الذهبي، فمن الممكن أن تستوحي من اطلالة نسرين طافش التي اختارتها مؤخرًا وكانت عبارة عن فستان قصير بقصة البليزر باللون الذهبي، نسقت معه جزمة عالية وصل طولها أعلى حد الركبة باللون الأسود من “سانت لوران” Saint Laurent.



تألقي بالأحمر في حفلات نهاية العام بأسلوب صبا مبارك:



الأحمر أيضًا من الألوان المفضلة لحفلات نهاية العام، ولهذا وإن كنتِ تفكرين باعتماده، ننصحكِ أن تستوحي اطلالتكِ من صبا مبارك التي اختارت هذا اللون مؤخرًا على فستان قصير مزين بالشراريب، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الذهبي، وبدت غاية في الأنوثة والعصرية.



اطلالات مميزة من النجمات العربيات اخترناها لكِ اليوم، شاهدي الصور واستوحي منهنّ أفكارًا لاطلالاتكِ في حفلات نهاية العام.

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