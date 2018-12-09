موديلات جلابيات من وحي موضة خريف وشتاء 2018-2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:31 صباحاً - استطاعت الجلابية، هذا الزي العربي بامتياز، أن تستحوذ على اهتمام المصممين العالميين بحيث باتوا يدخلونها إلى مجموعاتهم الموسمية، أو يستوحون من تصميمها الشرقي والمحتشم فساتين بلمسات عصرية.





ولم تعد الجلابية حكراً على السيدة العربية أو المرأة الشرقية المحتشمة أو المحجبة، بل أصبحت صيحة عصرية تلجأ إليها مختلف السيدات في مختلف أقطار العالم، خاصة بعد أن اكتسبت لمسات إبداعية لافتة سواء من حيث الأقمشة أو الألوان أو النقوش...





ومن مجموعات الأزياء الجاهزة التي قدّمتها الدور العالمية لموسم خريف وشتاء 2018-2019، لفتتنا بعض التصاميم التي يمكن أن تستوحي منها تصميم جلابيتك، خاصة أن هذه القطع استوحاها المصممون من هذا الزي العربي الشرقي.





بعض الدور فضّلت أن تقدّم التصاميم بأسلوب هادئ ورصين، فيما ارتأت دور أخرى أن تزيد من فذلكة القطعة وجمالها من خلال اعتماد بعض الألوان الصارخة أو النقوش اللافتة، أو حتى في بعض الأحيان أدخلت تطريزات فيها الكثير من الترف.





شاهدي موديلات جلابيات يمكنك أن تستوحيها من مجموعات الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2018-2019.



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