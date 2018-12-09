اختاري هديتك من أجمل موديلات الساعات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:31 صباحاً - موسم الأعياد والاحتفالات بات على الأبواب، واقتربت معه لحظات السعادة التي نهدي بها أحباءنا هدية تعبّر عن صدق مشاعرنا لهم. وليس هناك أفضل من قطعة ثمينة تختصر أوقات الفرح هدية نقدّمها لمن نحب. لذا، اخترنا لك هذه المجموعة من ساعات اليد التي قدّمتها دور الساعات العالمية، لتختاري منها الهدية التي تناسبك.





من دار شانيل CHANEL، اخترنا ساعة كود كوكو Code Coco الجديدة والتي قدّمتها الدار بأسلوب عصري، مصنوعة من السيراميك والفولاذ وتأتي بنسختين الأولى مرصّعة بالألماس والثانية خالية من الألماس.





ومن دار جاجير لوكولتر Jaeger-LeCoultre اخترنا هذه الساعة من مجموعة ريفيرسو Reverso وهي ساعة مصنوعة من الذهب الوردي وتأتي بسوار مصنوع من جلد التمساح الطبيعي متعدد الألوان، بحيث نرى منها الأحمر والبيج والأسود والرمادي..





أما دار شوبارد Chopard فكعادتها تبهرنا بتصاميم الساعات الراقية التي تقدّمها، ومن هذه الابتكارات اخترنا ساعة هابي دايموندس Happy Diamonds التي أتت بتصميم ناعم مرفق بسوار من جلد التمساح الأسود مع إطار مرصّع بأجمل حبيبات الألماس البرّاقة.





احتفلي بحلول العام الجديد مع هدية من أفخر ساعات اليد التي قدّمتها الدور العالمية.



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