ماسكات منزلية لمحاربة التجاعيد

ماسك البطاطا والجزر:

حبّة بطاطا حجم وسط.

جزرة واحدة حجم وسط.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير:



قومي بطحن البطاطا والجزر معًا، واحتفظي بالمزيج في وعاء نظيف. أضيفي إليه بعد نحو ساعة ملعقة من ماء الورد، وامزجي العجين جيّدًا.

طبّقي هذا المزيج أي العجين على وجهكِ وعنقِك، واتركيه مدّة 20 دقيقة، لكيّ يتسنّى لبشرتكِ امتصاص المغذّيات الضروريّة. قومي بإزالة القناع بقطعة قماش نظيفة، من دون الضغط بقسوة على بشرتكِ. ثمّ اغسلي بشرتكِ بالماء الفاتر، وجفّفيها بمنشفة نظيفة، من دون الضغط عليها.

كم مرّة يُنصَح بتطبيق هذا الماسك؟

يمكنكِ تطبيق هذا القناع مرّتين في الأسبوع على الأقلّ، إنّما ما من مانع من تطبيقه كلّ يوم، لضمان نتيجة مثاليّة.

ما هو سرّه؟

يعمل على شدّ البشرة والقضاء على البقع السوداء، ما يجعله فاعلًا في إضاءة البشرة. يحتوي على فيتامين (أ) ، ما يقلّل ظهور التجاعيد على الجلد.



