نصائح مجرّبة لتعزيز صحة الأظافر

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:31 صباحاً - صحّة الأظافر من صحّة الجسم ككلّ. بمعنى آخر، أنّ الأظافر القويّة، تدلّ على صحّة سليمة. والعكس صحيح. إنّما رغم ذلك، هناك العديد من الأخطاء اليوميّة التي قد ترتكبها السيّدة، من دون أن تدرك ما يمكن أن تتركه من أثر سلبي في أظافرها.
لذلك، نسلّط الضوء في هذا التقرير، على عدد من النصائح والأخطاء اليوميّة، من أجل تعزيز صحّة الأظافر، وتفادي تكسّرها، وتقصّفها.
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المجموعة الأولى:
مكمّلات البيوتين:
تُعرَف أيضًا بالفيتامين H وB-7. نظرًا إلى أنّه قابل للذوبان في الماء، لا يتمكّن الجسم من تخزينه، لذلك عليكِ التأكد من استهلاكه يوميًّا.
يمكن أن يساعد البيوتين في تعزيز صحّة الشعر والأظافر. يتوافر في السردين، والبيض المطبوخ، والبقوليات.
تقليل التعرّض للماء:
الإفراط في تعريض اليدين للمياه، يجعل الأظافر ضعيفة، وهشّة. يُنصَح باستخدام القفازات عند غسل الأطباق.
السوائل:
يجب شرب ما لا يقلّ عن ليترين من المياه يوميًّا لضمان أظافر مرطَّبة. فنقص الرطوبة في الجسم، يجعل الأظافر جافّة، وبالتالي عرضة للتكسّر سريعًا.
النظام الغذائي:
من الضروريّ اتّباع نظام غذائي صحّي ومتوازن، غنيّ بالفيتامينات، والمعادن، من أجل مدّ أظافركِ بكلّ المغذيات اللازمة.
استخدام بعض المنتجات الخاصّة بالأظافر بحذر:
هناك العديد من أنواع المناكير، ومستحضرات تلميع الأظافر ذات النوعيّة الرديئة. غالبًا ما تكون متوافرة بأسعار زهيدة، لكنّها في المقابل تضرّ بصحّة أظافركِ. كذلك، من المفضّل استخدام مزيل المناكير الخالي من مادّة الأسيتون التي تجعل الظفر جافًّا، وعرضة للتكسّر.
تجنّب أكريليك الأظافر:
إذا كان بإمكانكِ تجنّب استخدام الجيل أو أكريليك الأظافر، فمن المستحسن أن تفعلي ذلك. إذ إنّ الاستخدام المتكرّر لهذه المنتجات، يضعف الأظافر الطبيعيّة.
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المجموعة الثانية:
أخذ استراحة من المناكير:
صحيح أنّ المناكير جذّاب وجميل، إنّما حاولي أخذ استراحة من المناكير لكيّ يتسنّى لأظافركِ استعادة "أنفاسها" ولونها الطبيعيّ. فالاستخدام المتكرّر للمناكير، يعرّض الأظافر للاصفرار، والتقصّف، ويضعفها.
الأظافر القصيرة:
حافظي على أظافر قصيرة نسبيًّا، خصوصًا إذا كان شكل ظفركِ طويلًا أي يتمتّع بمدًى طويل. فالأظافر الطويلة تتعرّض أكثر من غيرها للتكسّر، والتفسّخ.
أظافركِ ليست أدوات:
لا تستخدمي أظافركِ لفتح عبوات أو زجاجات أو كمشبك للوصول إلى بعض الأشياء الصغيرة. فهذا يعرّض أظافركِ للتكسّر.
استخدام كريم الترطيب:
عندما تطبّقين كريم الترطيب على يديكِ، خصّصي كميّة، وإن صغيرة، لترطيب أظافركِ، والمنطقة المحيطة بها، وذلك عند كلّ مرّة تغسلين يديكِ.
ابتعدي عن المستحضرات التي تسبّب جفاف الأظافر:
من أكثر المستحضرات المضرّة بالأظافر معقِّم اليدين. حاولي اسخدامه بحذر وبشكل محدود.
تقليم الأظافر:
عند برد الأظافر، غالبيّة السيدات يأخذنَ المبرد بحركات ذهاب وإياب. هذا الخطأ شائع جدًّا. ما يجب القيام به هو البرد باتجاه واحد فقط، لتجنّب إضعاف الظفر.
الشامبو قد يكون السبب:
إذا كنتِ تستخدمين شامبو خاصًّا بالشعر الدهني، فقد يكون هو السبب في أظافركِ الضعيفة أو الهشّة. عليكِ إمّا تغيير الشامبو، وإمّا استخدام قفّازات خلال الاستحمام.
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