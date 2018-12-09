نصائح مجرّبة لتعزيز صحة الأظافر

المجموعة الأولى:

مكمّلات البيوتين:

تُعرَف أيضًا بالفيتامين H وB-7. نظرًا إلى أنّه قابل للذوبان في الماء، لا يتمكّن الجسم من تخزينه، لذلك عليكِ التأكد من استهلاكه يوميًّا.

يمكن أن يساعد البيوتين في تعزيز صحّة الشعر والأظافر. يتوافر في السردين، والبيض المطبوخ، والبقوليات.

تقليل التعرّض للماء:

الإفراط في تعريض اليدين للمياه، يجعل الأظافر ضعيفة، وهشّة. يُنصَح باستخدام القفازات عند غسل الأطباق.

السوائل:

يجب شرب ما لا يقلّ عن ليترين من المياه يوميًّا لضمان أظافر مرطَّبة. فنقص الرطوبة في الجسم، يجعل الأظافر جافّة، وبالتالي عرضة للتكسّر سريعًا.

النظام الغذائي:

من الضروريّ اتّباع نظام غذائي صحّي ومتوازن، غنيّ بالفيتامينات، والمعادن، من أجل مدّ أظافركِ بكلّ المغذيات اللازمة.

استخدام بعض المنتجات الخاصّة بالأظافر بحذر:

هناك العديد من أنواع المناكير، ومستحضرات تلميع الأظافر ذات النوعيّة الرديئة. غالبًا ما تكون متوافرة بأسعار زهيدة، لكنّها في المقابل تضرّ بصحّة أظافركِ. كذلك، من المفضّل استخدام مزيل المناكير الخالي من مادّة الأسيتون التي تجعل الظفر جافًّا، وعرضة للتكسّر.

تجنّب أكريليك الأظافر:

إذا كان بإمكانكِ تجنّب استخدام الجيل أو أكريليك الأظافر، فمن المستحسن أن تفعلي ذلك. إذ إنّ الاستخدام المتكرّر لهذه المنتجات، يضعف الأظافر الطبيعيّة.

