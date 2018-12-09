كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:04 صباحاً - رئيس حي المعادي: "أي شخص يريد دعم الحي أهلا به"

كتبت : شيرين عصملي

قال المهندس عادل عبدالظاهر، رئيس حي المعادي، إن حي المعادي ليس به تعديات على أملاك الدولة، مضيفًا أنه راضي عن حي المعادي، ولكن لو زادت الإمكانيات سيتحسن الوضع أكثر.

وأشار "عبدالظاهر"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن هناك توجيهات من الدولة لإدخال الإنترنت إلى كل المدارس لإتاحة استخدام التابلت.

ولفت إلى أن أي شخص يريد دعم المعادي "أهلا به"، موضحا أنه يستقبل المواطنين في مكتبه من الساعة 12 ظهرا.