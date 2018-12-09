كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:04 صباحاً - تعرف على خطورة مادة الأستروكس ومشتقاتها

كتبت : شيرين عصملي

قالت الدكتورة منى عبد المقصود رئيسة الإدارة المركزية للصحة النفسية، إن وزارة الصحة نجحت في إدراج 5مركبات كيميائية، تستخدم لتصنيع الأستروكس، في جدول المخدرات، ليصل بذلك العدد إلى 16 مركبًا كيميائيًا، مشيرة إلى أنه من يضبط بحوزته أحد تلك المركبات، سيتم توقيع أقصى عقوبة عليه طبقًا للقانون.

وأضافت "عبد المقصود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه يصعب التعامل مع أعراض مخدر الأستروكس، لأنها مجهولة ومتعددة التركيب، مضيفة: "إحنا وراهم بالمرصاد وبنلاحقهم".

ولفتت إلى أن مخدر الاستروكس تركيباته كثيرة، ومتنوعة وعواقبها غير محمودة، مؤكدة أن كافة المركبات الكيميائية التى تم منعها تسبب التهيؤات والهلاوس وتشنجات صرعية، فضلًا أن الغالبية العظمى من متعاطى الأستروكس يلقون حتفهم، ونوهت أن خلطات مخدر الأستروكس، يوجد بها مبيدات حشرية، ومبيدات للقوارض "سم فئران" وهذا يعتبر أبرز المركبات المستخدمة بصناعة المخدر.

وشددت على أنه ليس هناك حالة من متعاطى الأستروكس، تمر دون أن تخلف مرضًا نفسيًا للمتعاطى.