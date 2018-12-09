كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:04 صباحاً - شاهد حوادث السلب والنهب بالشانزلزيه وسط باريس-فيديو وصور



كتبت : شيرين عصملي عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن تعرض ممتلكات عامة وخاصة في المنطقة التي شهدت احتجاجات "السترات الصفراء" بالشانزلزيه وسط باريس لأضرار بليغة. وشهدت بعض المحال التجارية والمطاعم حالات سرقة ونهب، وكسر مجهولون واجهات زجاجية لعدد من المحال والمطاعم مستغلين الفوضى التي عمت العاصمة الفرنسية خلال احتجاجات اليوم التي أسفرت عن أعمال شغب. وقلب المحتجون سيارات وأشعلوا النار فيها، وكسروا الشةارع والأرصفة وسط غضب عارم.









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