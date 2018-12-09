كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:04 صباحاً - متظاهرة فرنسية تصرخ في وجه الشرطة: انظروا ماذا فعلتم بنا-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يظهر فتاة فرنسية وهي تبكي بحرقة وتخاطب الشرطة في العاصمة باريس، "انظروا ماذا تفعلون بنا اخجلوا من أنفسكم، نحن عزل".

وصرخت الفتاة أمام عناصر الأمن وهي ترتدي سترة صفراء: "كونوا معنا من أجل الشعب من أجل فرنسا!".