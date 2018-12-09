كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:04 صباحاً - روان بن حسين لـ "مؤثرون": الكثير من بنات جيلي يعتبروني مصدر الهام لهن

قالت روان بن حسين، عارضة الأزياء الكويتية، إنها كانت تحرص دائمًا على الظهور في أبهى صورها، لافتة إلى أن الكثير من بنات جيلها يعتبرونها مصدر الهام لهن.

وأضافت بن حسين، خلال جولتها حول العاصمة البريطانية لندن، والتي تحدثت من خلالها عن حياتها الشخصية وكشفت سر وصولها وشهرتها على السوشيال ميديا، بلقائها ببرنامج "مؤثرون"، المذاع على شاشة الغد الاخبارية، أنها في أثناء جولتها بلندن تكون أكثر انطلاق وحيوية وجرئة وتتخلى عن ملابس الأزياء ومستحضرات التجميل، موضحة أنها خلال الثلاث سنوات الماضية أصبح لديها عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصل عدد المتابعين لها على الفيس بوك إلى ما يقرب من 3 مليون مشاهد.

وأشارت مصممة الأزياء الكويتية إلى أنها تمتلك القدرة التي تجعلها تحقق ما ترغب به في حياتها طالما تمتلك الإصرار والعزيمة، وتابعت أنها تعبر عن المرأة العربية وتبرز دائمًا مواطن جمالها ونجاحها.

وأوضحت بن حسن أنها لا ترى نفسها منافسة لاحد ولا ترى أحد منافسًا لها، مشيرة إلى أنها تعيش حياتها بطريقتها العفوية البسيطة.

يذكر أن روان بن حسين هي عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996م في الكويت، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير، كما انتقلت روان إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة القانون، وتأمل أن تصبح كاتبة في الأدب الفصيح وشاعرة، تدرس حاليا المحاماة في لندن، وحققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، خاصة لدى المهتمين بعالم الموضة والجمال.