كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:04 صباحاً - رئيس حي المعادي: "الشوارع محتاجة للرصف..ومينفعش يكون عندنا زبالة"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال المهندس عادل عبدالظاهر، رئيس حي المعادي، إن شوارع المعادي بلا استثناء تحتاج إلى عملية رصف، ورفع كفاءة الإنارة، والاهتمام بمنظومة النظافة التي تقوم على الجمع من المنبع، معقبا: "مينفعش حي المعادي يكون فيه زبالة".

وأشار "عبدالظاهر"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه منذ الساعة السابعة صباحًا يكون في الشارع، ويدخل مكتبه في الساعة الواحدة ظهرًا بعد أن يكون تجول في كل شوارع الحي.

وأضاف أنه يفضل العمل الميداني، لأنه يساهم في إظهار السلبيات والإيجابيات بصورة أدق.