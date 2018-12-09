كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:04 صباحاً - قيادي سابق بالداخلية يُحذر : هذه الأخطاء تجعلك فريسة سهلة للجرائم الإلكترونية

كتبت : انجي بيومي

أوضح اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، أن أي شخص يقع ضحية جريمة تكنولوجية لابد أن تكون صدرت عنه عدة أخطاء الأول أنه لم يتخذ الاحتياطات التكنولوجية اللازمة وتعامل مع وسائل التواصل دون أن يؤمن نفسه بمضادات الفيروسات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي،الخطأ الثاني التردد على مواقع متطرفة أو إباحية، حيث ينجح القراصنة من التسلل إلى ضحاياهم من خلال هذه المواقع.

ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق الانتباه إلى أن الخطأ الثالث هو إجراء الضحية اتصالات إلكترونية بأشخاص لا يعرفهم، وهو ما يجعله يقع فريسة سهلة لقراصنة الإنترنت.