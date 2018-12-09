كتب ياسر ابراهيم - الأحد 30 ربيع الأول 1440 05:04 صباحاً - إصدار قانون ترخيص التوك توك خلال شهر-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم إصدار قانون ترخيص "التوك توك" خلال شهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، أن القانون يحد من الظواهر السلبية والسيئة للتوك توك.

وأكد أنه سيتم تحديد أعداد معينة من التوك توك في كل منطقة في أنحاء الجمهورية تتناسب مع عدد السكان، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد لون لكل "توك توك" على حسب المنطقة الموجود بها.

ولفت إلى أنه يوجد في مصر 3.5 ملايين "توك توك"، سيتم ترخيصها والتأمين على أصحابها، موضحًا أنه يشترط في الترخيص ألا يقل سن صاحبه عن 18 عامًا.