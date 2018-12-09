بالصور| استخدمي اللونين الأبيض والأزرق في ديكور منزلك

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يعد اللونان الأبيض والأزرق هم الأكثر استخدامًا في الديكور، ويعطيان إشراقة أكثر للمنزل ويوفران التفاؤل والسلام في المنزل.
وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض التصاميم الأنيقة باستخدام اللونين الأبيض والأزرق:
1- يمكن استخدام اللونان الأبيض والأزرق في تصاميم وديكور أثاث غرفة النوم.
2- ويمكن أيضًا اختيار أرضية المطبخ على شكل رقعة شطرنج باللونين الأبيض والأزرق.
3- ومن الطرق أيضًا في إضافة اللونين في الديكور، فيمكن إضافتهما في أجواء مميزة للغرفة أو الصالة باستخدام سجادة أو أرضية مخططة بتدرجات اللونين.
4- ويمكن الاستعانة بتحف فخارية أو زجاجية مطلية بالأزرق والأبيض، ووضعهما في صالة المنزل.
5- الاستعانة بجدران اصطناعية من الخشب مطلية باللون الأزرق، تندمج بطريقة فنية مع سقف مستعار أبيض.
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