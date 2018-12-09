بالصور| استخدمي اللونين الأبيض والأزرق في ديكور منزلك

يعد اللونان الأبيض والأزرق هم الأكثر استخدامًا في الديكور، ويعطيان إشراقة أكثر للمنزل ويوفران التفاؤل والسلام في المنزل.

وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" بعض التصاميم الأنيقة باستخدام اللونين الأبيض والأزرق:

1- يمكن استخدام اللونان الأبيض والأزرق في تصاميم وديكور أثاث غرفة النوم.

2- ويمكن أيضًا اختيار أرضية المطبخ على شكل رقعة شطرنج باللونين الأبيض والأزرق.

3- ومن الطرق أيضًا في إضافة اللونين في الديكور، فيمكن إضافتهما في أجواء مميزة للغرفة أو الصالة باستخدام سجادة أو أرضية مخططة بتدرجات اللونين.

4- ويمكن الاستعانة بتحف فخارية أو زجاجية مطلية بالأزرق والأبيض، ووضعهما في صالة المنزل.

5- الاستعانة بجدران اصطناعية من الخشب مطلية باللون الأزرق، تندمج بطريقة فنية مع سقف مستعار أبيض.

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