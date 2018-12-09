وصفة طبيعية للعناية بالبشرة الجافـة خلال الشتاء

تعاني صاحبات البشرة الجافة خلال فصل الشتاء، بسبب احتمالية تعرضهن للجفاف والتقشف، الناتج عن سوء الأحوال الجوية. وتفضل العديد منهن اللجوء للكريمات المُرطبة، في محاولات لمحاربة الجفاف، إلا أنها قد تترك بعض الآثار الجانية على صحة البشرة. لذلك نقدم لك خطوات طبيعية لتحضير سيروم العناية بالبشرة الجافة: المكونات: شمع عسل زيت جوز الهند زبدة الشيا زيت الزيتون زيت الخزامة فازلين طريقة تحضيره: أحضري المكونات السابقة بكميات متساوية، واخلطيهما سويًا. أحتفظي بالمكونات عقب مزجها في الثلاجة لمدة يوم كامل. يفضل وضع السيروم ليلًا على البشرة لتغذيتها. ​

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