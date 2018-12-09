100 طائرة لنقل المدعوين.. تفاصيل حفل زفاف ابنة أغنى رجل أعمال هندي

اهتمام إعلامي واسع باستعدادت حفل زفاف ابنة أغنى رجال أعمال هندي إيشا، ابنة موكيش أمباني ذات الـ27 عامًا على أناند بيرامال (33 عاما) الثلاثاء المقبل في مومباي.

ومن المقرر أن تشهد الهند حفل زفاف أسطوري يكلف ملايين الروبيات الهندية، بحضور نجوم بوليود وهوليوود.

ورصد "هن" أبرز المعلومات عن حفل الزواج، نعرضها خلال النقاط التالية:

- خُصص ما يزيد عن 100 طائرة لنقل المدعوين الحفل، والتي ستهبط في مطار أودايبور، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.

- صُنعت دعوات حضور الزفاف من المجوهرات والأحجار الكريمة، ووضعت الدعوات داخل صناديق مزينة بالورود، وبلغت تكلفة الدعوة الواحدة 300 ألف روبية، ما يعادل 4236 دولارا و75 ألف جنية مصري، حسبما أكد "سكاي نيوز".

- صُمم تطبيق على الهواتف الذكية يشرح للمدعوين الاحتفالات والفعاليات، التي تشمل الحفل الخاص الذي تحييه بيونسيه.

-من أبرز الحضور بريانكا شوبرا، وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس، الذي يصغرها بـ10 سنوات، كما ستحي بينسويه الحفل.

-توقعت وسائل إعلام هندية أن تشمل قائمة المدعوين الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري.

ويؤلف الزواج بين اثنين من أكثر عائلات الهند نفوذا قويا، وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة "ريلاينس إنداستريز"، تبلغ 47 مليار دولار.

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