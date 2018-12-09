احتياطات الأمان لاستخدام سخان الغاز في الشتاء.. واحترس من هذا الغاز السام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

يتزايد استخدام سخانات الغاز مع برودة الجو في الشتاء، وعلى الرغم من أن سخانات الغاز خيار أفضل وأقل سعرًا في التكلفة للأسرة، إلا أن يجب أخذ جميع الاحتياطات من تلك السخانات، وضرورة التأكد من سلامتها.

ونشر مركز السموم الإكلينيكي، التابع لجامعة عين شمس، عبر صفحته على "فيسبوك"، تنويه ونصائح لاحتياطات السلامة من سخانات الغاز، ذلك من خلال عدة أمور وهي:

- يجب التأكد من سلامة المداخن الخاصة بسخانات الغاز.

- التأكد من عدم حدوث أي إنسدادات في مداخن السخانات.

- التأكد من فتحات التهوية الموجودة في الحمامات بجانب السخانات، والحرص علي وجود مصدر جيد للتهوية داخل الحمامات.

ما الذي يمكن أن يحدث في حال انسداد مداخن سخانات الغاز؟

انسداد المداخن يمكن أن يحدث تسرب لغاز أول أكسيد الكربون، الذي قد يؤدي إلى أضرار خطيرة، ما هو غاز أول أكسيد الكاربون؟.

- غاز عديم اللون والرائحه ولا يسبب تهيج للأغشية المخاطية بالأنف.

- أحد نواتج الاحتراق غير الكامل للخشب والفحم والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والكيروسين وغيرها.

- يؤثر على جميع أجهزة الجسم، ويؤدي إلى تلف خلايا المخ مما يؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة الذهنية والعصبية.

- عند الشك في حدوث تعرض للغاز يجب تهوية المكان جيدا ونقل المصاب سريعا إلى مركز علاج التسمم.

- تحدث أغلب الإصابات نتيجة خلل في سخانات الغاز بالحمامات أو انسداد المداخن الخاصة بهذه السخانات مع عدم وجود مصدر للتهويه مما يؤدي إلى التعرض للغاز أثناء الاستحمام، ولأنه عديم الرائحة فلا يمكن الاحساس به حتى يفقد المريض الوعي.